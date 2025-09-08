Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владимир Шоков/БТА
Скопие,  
08.09.2025 09:20
 (БТА)

На 8 септември Република Северна Македония отбелязва Деня на независимостта. В периода на разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ) на 25 януари 1991 г., първият многопартиен парламент в Скопие приема Декларация за независимост, с което започва и процесът за обявяване на независимостта на бившата югославска република, който включва референдума на 8 септември същата година.

При избирателна активност от 75,7 процента повече от 96  процента от гражданите, които гласуват на референдума, отговарят положително на въпроса: „Дали сте за суверенна и независима държава Македония с право да влезе в бъдещ съюз на суверенните държави на Югославия?“.

След затварянето на избирателните секции, под мотото „Глас за Македония" гражданите спонтанно се събират на централния площад в Скопие, където са обявени и първоначалните резултати от гласуването, а пред множеството говори Киро Глигоров, който по-късно ще стане и първият президент на Република Македония, като такива събирания се провеждат в цялата страна. 

С решение на парламента на страната от 17 ноември 1991 г. е обявена независимостта на страната и започва процеса на отделяне от СФРЮ.

България е първата държава, която на 15 януари 1992 г. признава новата държава под конституционното й име - Република Македония.

Тази година мотото на честване на държавния празник е „От мечта към реалност, за вечността“ и предвижда тържествено отбелязване на Деня на независимостта, на което ще говори премиерът на страната Християн Мицкоски, а преди това държавни делегации ще поставят цветя на гробовете на президентите на страната Киро Глигоров и Борис Трайковски, както и на първия премиер на независимата Република Македония Никола Клюсев. 

/СУ/

