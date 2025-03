АНА-МПА: Популяризиране и възстановяване на двореца на Великия магистър в средновековния град Родос

Гръцкото Министерство на културата стартира проект за опазване и популяризиране на Двореца на Великия магистър в средновековния град Родос, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Проектът е част от стратегическия план за популяризиране на град Родос и неговите забележителности. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Поради значимостта на паметника, Министерството на културата на Гърция е възложило на Техническия университет на о. Крит да подготви изследователски екип, който да опише състоянието на обекта, да открои проблемите и да направи предложения за възстановяването на емблематичния паметник, се казва в съобщение на министерството.

„Средновековният град Родос е едно от най-големите богатства, не само на о. Родос и Додеканезите, но и на цяла Гърция. Той представлява жилищен комплекс, единствен по рода си в нашата страна. Запазен е почти непокътнат, със своите укрепления, храмове, обществени и жилищни сгради. Трябва да инвестираме в този уникален обект, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство, за да създадем по-добро бъдеще за града и жителите му. Най-значимият паметник в този комплекс е сградата на двореца на Великия магистър“, заяви гръцкият министър на културата г-жа Лина Мендони.

Дворецът на Великия магистър се намира в северния край на укрепения средновековен град Родос. Формата му е повлияна от плана на улиците на древния град, като се характеризира с асиметрии и вариации при разпределянето на пространството, което е резултат от последователни строителни дейности в различни епохи от историята на сградата. Комплексът е разделен на четири нива – приземен етаж, полуетаж, първи етаж и мансарда, като в рамките му влизат и три подземни зали. Според проучване относно употребата на пространствата на комплекса, към настоящия момент на приземния етаж, около вътрешния двор, са разположени пространства, които нямат монументален характер, с изключение на храма и портика, който се намира на източната страна на двореца. Днес тези пространства се използват за посрещане на туристи, продажба на билети и сувенири, както и за представяне на различни временни и постоянни изложби. Част от него заемат офиси и обслужващи сгради към комплекса. На полуетажа са разположени складове за археологически обекти, както и реставраторски ателиета на Ефората на антиките на Додеканезите. Основното музейно пространство е разположено на първия етаж, където са разположени най-важните и монументални пространства на двореца. На същото място са разположени и изложбите „Hermes Balducci pinxit. Mosaic floors from Kos“ и „From the Hospitallers to the Knights of Malta“. Покривът на сградата не се използва, а в подземните пространства е разположена част от постоянната експозиция за историята на Родос.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора ѝ като източник)