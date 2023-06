Hollywood Vampires разтърсиха Истанбул; даряват приходите от концерта за пострадалите от земетресенията в Турция

Супергрупата Hollywood Vampires изнесе снощи концерт в Истанбул в рамките на световното си турне, предаде Анадолската агенция.

Актьорът Джони Деп, певецът Алис Купър и музикантът Джо Пери свириха и пяха на сцената на „Life Park“ в турския мегаполис. Огюн Санлъсой – един от пионерите на турската хеви метъл музика, подгря публиката. По време на концерта Джони Деп пя, свири на бас и ритъм китара, както и на клавишни.

Преди концерта в Истанбул Hollywood Vampires обявиха, че ще дарят всички приходи за пострадалите от разрушителните земетресения в Турция на 6 февруари тази година, които отнеха живота на повече от 50 000 души.

Следващият концерт на бандата е в София на 12 юни.

Алис Купър Джони Деп и Джо Пери създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. По традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, Дейвид Бауи и Motörhead. В рамките на турнето групата представя и и собствен репертоар от последния им студиен албум Rise (2019).

Американската супергрупа е създадена през 2015 година и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години на миналия век. В него членуват рок величия като Джон Ленън (The Beatles), Кийт Мун (The Who) и Мики Доленц (The Monkees).

Hollywood Vampires има издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Маккартни (The Beatles), Слаш (Guns N' Roses) и Брайън Джонсън (AC/DC).