Президентът Макрон потвърди, че ще посети Румъния догодина, съобщи Никушор Дан от Париж

Ваня Накова
Снимка: AP Photo/Michel Euler
Букурещ,  
09.12.2025 18:14
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон е потвърдил, че ще направи посещение в Румъния следващата година, съобщи румънският президент Никушор Дан на пресконференция в посолството на Румъния в Париж, предаде „Аджерпрес“.

„Поканих президента Макрон и той потвърди посещение в Румъния през 2026 г.“, посочи Дан след срещата си днес в Елисейския дворец с френския си колега.

Румънският президент посочи, че е имал „изключително сърдечен разговор“ с Еманюел Макрон.

Той също така посочи, че по време на срещата е била обсъдена перспективата за инвестиции в отбранителната индустрия чрез европейската програма SAFE.

Държавният глава добави, че е имало три етапа в румънската отбранителна индустрия: първи, при който „купувахме и не искахме нищо“, и втори, при който „купувахме и поставяхме условие нещата да се случват в Румъния и когато поръчката приключваше, инвестицията вече не беше актуална“.

В момента Румъния „иска инвестициите, които SAFE ще донесе в нашата отбранителна програма, да се трансформират в постоянни инвестиции“, подчерта държавният глава.

Никушор Дан коментира и многонационалното учение „Dacian Fall“ („Дакийска есен“), което се състоя на полигона Чинку в Румъния с участието на около 5000 военни, включително от Франция.

По думите му това учение е било „много полезно, за да се видят някои логистично-бюрократични проблеми на европейско ниво, които трябва да решим.

Той добави, че с тези учения се подобрява и оперативната съвместимост и изтъкна, че те са показали, че „ако става дума за възпиране, винаги има мощна европейска сила“.

Никушор Дан е на двудневно работно посещение във Франция, което завършва днес.

/С-АМ/

Към 18:35 на 09.12.2025 Новините от днес

