ТАСР: Словашки полковник ще ръководи Центъра за контраразузнаване на НАТО в Краков

Центърът за върхови постижения в контраразузнаването на НАТО в Краков, Полша, ще бъде ръководен от словашкия полковник Михал Форгах, който пое командването от полския полковник Мариуш Ногай, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на словашкото посолство във Варшава.

Центърът се ръководи от Словакия и Полша и е фокусиран върху обучението на специалисти в борбата срещу дейността на чуждестранни разузнавателни служби. Военният учебен център в Лест (окръг Банска Бистрица) също попада в неговите правомощия.

Освен Словакия и Полша, девет други държави участват в дейностите на Центъра за върхови постижения на НАТО - Чехия, Хърватия, Литва, Унгария, Германия, Румъния, Словения, Италия и САЩ, като Франция има статут на наблюдател.

От създаването си през 2016 г. центърът се е превърнал във важна институция на Алианса в областта на контраразузнаването. Според полското министерство на отбраната, дейността му допринася за укрепване на архитектурата за сигурност на НАТО.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)