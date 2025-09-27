Подробно търсене

САЩ поискаха Иран да им предаде целия си запас от обогатен уран, в замяна на отлагане на санкциите, заяви Пезешкиан

Асен Георгиев
Президентът Пезешкиан на пресконференция в Ню Йорк. Снимка: АП/Angelina Katsanis.
Ню Йорк,  
27.09.2025 13:03
 (БТА)

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ са поискали от Иран да им предаде "целите" си запаси от обогатен уран в замяна на тримесечно удължаване на спирането на санкциите, като определи това искане като "неприемливо", предаде Франс прес.

"Те искат да им предадем целия си обогатен уран", заяви Пезешкиан по държавната телевизия, преди да отлети за Техеран от Ню Йорк, където присъства на Общото събрание на ООН.

"След няколко месеца ще имат ново искане и ще кажат (отново), че искат да възстановят механизма за връщане на санкциите", добави иранският президент.

Санкциите, които бяха отменени със споразумението от 2015 г. трябва да влязат в сила тази нощ, освен ако не настъпи обрат, отбелязва АФП.

