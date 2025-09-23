С тържество пред паметника на украинските войници и българските опълченци бе отбелязана независимостта на България от посолството ни в Киев

С полагане на цветя пред паметника на украинските войници и българските опълченци, загинали за свободата на България във войната през 1877-78 г., бе отбелязан Денят на независимостта на България от посолството ни в Киев днес.

В тържественото събитие като съорганизатори се включиха и "Дружество за приятелство "Украйна-България" на името на Юрий Иванович Седих и Киевското дружество на българската култура "Родолюбие" на името на професор Иван Стоянов. Това съобщи специално за БТА координаторът на събитието от посолството Евген Смушков.

"Днес бих искала да Ви поздравя за 117-тата годишнина от обявяването на независимостта на България. Значението на акта на независимостта, с който българската държава отхвърля своята зависимост от Османската империя, далеч надхвърля чисто правния статут на страната ни в нейните взаимоотношения на международната сцена. Това е истински акт на национално обединение за реализация на първостепенните национални интереси на държавата след Освобождението", каза в приветственото си слово временно управляващата Посолството на Република България в Украйна Елена Слатинска-Ованезова.

"В тази връзка не мога да пропусна историческата роля в това събитие на българския министър-председател по това време - Александър Малинов, роден в Бесарабия, учил в Николаев и Киев. Именно той е начело на правителството на Демократическата партия, при което е обявена независимостта на България (22 септември 1908 г.) и са подготвени измененията в Търновската конституция от 1911 г., увеличаващи дипломатическите правомощия на цар Фердинанд Първи. Именно той е сред авторите и вдъхновителите на манифеста, с който е обявена независимостта на България", подчерта дипломатът ни.

Историческите връзки между нашите страни и народи са сред основните причини българите и украинците да са толкова близки и добре да разбират значението на миналите и настоящите исторически събития, както в България, така и в Украйна, допълни Елена Слатинска-Ованезова.

"Само преди месец Украйна отбеляза деня на независимостта си в условия на война срещу руския агресор. В тази връзка бих искала да напомня, че България подкрепя украинската страна не само в нейната борба за независимост , но и по европейския път като свободна държава, както е избрала", констатира тя.

Сред официалните лица на събитието присъстваха и аташето по отбраната в посолството подполковник Андрей Станцев и неговият помощник старши лейтенант Йосиф Иванов.

"Събитието започна с химните на България и Украйна, след което пред паметника бяха положени венци и цветя. След тържествена молитва, отслужена на български език от българския свещеник Андрей Юрченко по благословение на българския патриарх, официални лица и гости на събитието произнесоха кратки речи", разказа Евген Смушков.

В своето приветствие Татяна Доценко, доцент в катедрата "Славянска филология" на Киевския национален университет "Т. Шевченко" и член на управителния съвет на дружество за приятелство "Украйна-България" на името на Юрий Иванович Седих, отбеляза, че народите на Украйна и България имат общи исторически корени, много сходен език, култура и православна вяра. Нейни студенти-българисти рецитираха патриотични стихотворения от българската класика.

Председателят на Киевското дружество за българска култура "Родолюбие" на името на професор Иван Стоянов - Сергий Диордиев, говори за успешното реализиране на културни и образователни проекти, по-специално за популяризирането и изучаването на книжовния български език и в областта на книгоиздаването.

В почетния караул до паметника участваха възпитаници от столичния лицей 23 "Кадетски корпус "Владимир Велики".

"Паметникът е издигнат благодарение на усилията на големия приятел на България, кавалер на ордена "Мадарски конник" и дългогодишен ръководител на неправителствената организация дружество за приятелство "Украйна-България" Юрий Иванович Седих. След смъртта му организацията носи името на тази изключителна личност. Вече 12 години поред паметникът обединява приятели и съмишленици на България и Украйна по случай официални тържества", каза Евген Смушков.