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На московското летище Внуково са въведени временни ограничения за пристигащи и отпътуващи самолети, съобщи летището

Десислава Иванова
На московското летище Внуково са въведени временни ограничения за пристигащи и отпътуващи самолети, съобщи летището
На московското летище Внуково са въведени временни ограничения за пристигащи и отпътуващи самолети, съобщи летището
Снимка: АП
Москва,  
06.08.2023 12:37
 (БТА)

Пресслужбата на московското летище Внуково съобщи днес, че от 10:26 ч. московско време (и българско) на летището са въведени временни ограничения за пристигащи и отпътуващи самолети, предаде ТАСС.

"По независещи от летището причини на летище Внуково са въведени временни ограничения за кацащи и излитащи самолети", се казва в съобщението на пресслужбата, която допълва, че от съображения за сигурност някои полети са били пренасочени към други летища на Московския авиационен възел.

/ДИ/

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