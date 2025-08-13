ПАП: Средствата по ПВУ за хотелиери и ресторантьори в Полша са спрени

Министърът на държавните фондове за развитие и регионалната политика на Полша заяви, че няма да бъдат изплатени средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), докато всички споразумения с хотелиерите и ресторантьорите по програмата (HoReCa) не бъдат проверени и не бъде установена тяхната отчетност, предаде полската новинарска агенция ПАП.

„Реших, че няма да бъдат изплатени средства на бенефициентите, докато всяко споразумение не бъде проверено и счетено за съвместимо с насоките на програмата HoReCa“ (програма, насочена към подкрепа на диверсификацията на сектора), каза Катажина Пелчинска-Наленч пред репортери.

Министърът направи съобщението след неотдавнашния медийни публикации, че някои хотелиери и ресторантьори са похарчили своите субсидии за покупки като яхти, мебели и виртуално стрелбище.

Пелчинска-Наленч заяви, че са започнати щателни и своевременни проверки, и добави, че има предвид всички звена на Полската агенция за развитие на предприятията (PARP), които са предложили субсидии.

Oносно уволнението на ръководителя на PARP Катажина Дубер-Стахурска министърът заяви, че тя е била освободена от длъжност поради липса на ефективност в редица програми.

„Имаше многобройни оплаквания от бенефициенти на HoReCa относно сътрудничеството им с PARP“, продължи тя, добавяйки, че наскоро разкритите нередности в сектора не са причина за уволнението.

Пелчинска-Наленч също така каза, че всички неправилно квалифицирани споразумения и всички безвъзмездни помощи, които са несъвместими със задължителните разпоредби, ще бъдат проверени, а средствата няма да бъдат изплатени.

Същевременно тя заяви, че средствата, които са били правилно отпуснати, ще бъдат изплатени.

ПВУ за Полша е в размер на 59,8 млрд. евро, включително 25,27 милиарда евро безвъзмездни средства и 34,54 млрд. евро преференциални заеми. Полша досега е получила 67 млрд. злоти (15,8 млрд. евро) от фонда.

