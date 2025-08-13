Подробно търсене

ПАП: Средствата по ПВУ за хотелиери и ресторантьори в Полша са спрени

Александър Евстатиев
ПАП: Средствата по ПВУ за хотелиери и ресторантьори в Полша са спрени
ПАП: Средствата по ПВУ за хотелиери и ресторантьори в Полша са спрени
Полският министър на държавните фондове за развитие и регионалната политика Катажина Пелчинска-Наленч. Снимка: ПАП
Варшава,  
13.08.2025 16:00
 (БТА)

Министърът на държавните фондове за развитие и регионалната политика на Полша заяви, че няма да бъдат изплатени средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), докато всички споразумения с хотелиерите и ресторантьорите по програмата (HoReCa) не бъдат проверени и не бъде установена тяхната отчетност, предаде полската новинарска агенция ПАП. 

„Реших, че няма да бъдат изплатени средства на бенефициентите, докато всяко споразумение не бъде проверено и счетено за съвместимо с насоките на програмата HoReCa“ (програма, насочена към подкрепа на диверсификацията на сектора), каза Катажина Пелчинска-Наленч пред репортери. 

Министърът направи съобщението след неотдавнашния медийни публикации, че някои хотелиери и ресторантьори са похарчили своите субсидии за покупки като яхти, мебели и виртуално стрелбище.

Пелчинска-Наленч заяви, че са започнати щателни и своевременни проверки, и добави, че има предвид всички звена на Полската агенция за развитие на предприятията (PARP), които са предложили субсидии.

Oносно уволнението на ръководителя на PARP Катажина Дубер-Стахурска министърът заяви, че тя е била освободена от длъжност поради липса на ефективност в редица програми.

„Имаше многобройни оплаквания от бенефициенти на HoReCa относно сътрудничеството им с PARP“, продължи тя, добавяйки, че наскоро разкритите нередности в сектора не са причина за уволнението.

Пелчинска-Наленч също така каза, че всички неправилно квалифицирани споразумения и всички безвъзмездни помощи, които са несъвместими със задължителните разпоредби, ще бъдат проверени, а средствата няма да бъдат изплатени.

Същевременно тя заяви, че средствата, които са били правилно отпуснати, ще бъдат изплатени.

ПВУ за Полша е в размер на 59,8 млрд. евро, включително 25,27 милиарда евро безвъзмездни средства и 34,54 млрд. евро преференциални заеми. Полша досега е получила 67 млрд. злоти (15,8 млрд. евро) от фонда.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/ВС/

Свързани новини

01.08.2025 16:13

ПАП: Новият полски министър на правосъдието обеща възстановяване на върховенството на закона в страната

Новият министър на правосъдието на Полша заяви, че неговият приоритет е възстановяването на стандартите за върховенство на закона в страната, които според критиците бяха ерозирали при предишното правителство на „Право и справедливост“ (ПиС), предаде полската новинарска агенция ПАП.
17.07.2025 14:34

ПАП: Националната прокуратура на Полша иска да повдигне обвинение на първия председател на Върховния съд

Националната прокуратура е отправила искане към Дисциплинарната комисия на Върховния съд на Полша и до Държавния съд да бъде снет имунитетът на първия председател на Върховния съд Малгожата Мановска, обвинявайки я в нарушаване на закона в три отделни случая, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
15.07.2025 11:05

ПАП: В Полша започва разследване срещу евродепутат, заради отричането на нацистки престъпления

Следственият отдел към Института за национална памет - Комисия за разкриване на престъпленията срещу полския народ, е започнал разследване, след като провокативният крайнодесен евродепутата Гжегож Браун е отрекъл факта, че нацистите са използвали

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:11 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация