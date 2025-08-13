Подробно търсене

Министерството на отбраната ще организира лятна почивка в България за деца от Украйна

Иван Лазаров
Снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
София,  
13.08.2025 15:39
 (БТА)
Министерският съвет прие решение за даване на съгласие Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители чрез настаняване в база на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. 

С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната, за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната (МО) за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци, посочиха от правителствената информационна служба. 

Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел „Сарафово - МО“, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната, за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.

В края на юли правителството осигури възможност деца от Украйна да почиват в България през лятото, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве. Заедно със своите придружители те ще бъдат настанени за период до 10 дни в почивни бази на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД през август 2025 г. Летните лагери за общо 50 души се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. 

/РИ/

Към 16:09 на 13.08.2025 Новините от днес

