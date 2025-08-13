ПТИ: Местната власт в Делхи поиска от централното правителство да изпрати части на Териториалната армия за опазване на река Ямуна

Органите за местно самоуправление в Делхи поискаха от федералното правителство да разположи части на Териториалната армия по брега на преминаващата през столицата река Ямуна за опазването ѝ, заяви днес министърът на водните ресурси на столичния регион Парвеш Верма, цитиран от индийската новинарска агенция ПТИ.

Говорейки по време на събитие по случай на едномесечната кампания „Свободно от отпадъци Делхи“, Верма призова обществото да избягва замърсяването на Ямуна.

„Виждаме как хората идват да се молят в реката, но си изхвърлят найлонови пликчета по брега. Призовавам обществото да си хвърля боклука само на определените места, за да пазим реката чиста“, заяви Верма.

„Предложението за разполагането на Териториалната армия е изпратено до централните власти и се надяваме, че скоро ще бъде прегледано“, заяви министърът.

Верма заяви, че фокусът на кампанията е върху повишаване на осведомеността сред обществеността, за да се поддържа реката чиста.

Изчистването на Ямуна е ключова цел на столичните власти. Предложението да се разположат части на Териториалната армия за опазването на реката от изхвърляне на отпадъци, копаене за инертни материали и застрояване беше за първи път обсъдено през април тази година.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)