Икономисти критикуват първите 100 дни от управлението на коалиционното правителство на Германия

Бойчо Попов
Кабинетът на Фридрих Мерц полага клетва в Бундестага на 6 май 2025 г. Снимка: Kay Nietfeld/dpa via AP, архив
Мюнхен,  
13.08.2025 15:45
 (БТА)

Германски икономисти отправят критики към първите 100 дни от управлението на коалиционното правителство на Германия, показва проучване на базирания в Мюнхен институт "Ифо" (Ifo), получено на редакционната поща на БТА. Анкетата е проведена сред 170 професори по икономика.

Според резултатите 42 процента от анкетираните имат отрицателно мнение за досегашните мерки на икономическата политика, предприети от кабинета. Една четвърт от тях са по-скоро положително настроени.

"Спешно е необходима пенсионна реформа, но мерките, предприети от германското правителство в областта на пенсиите, вървят в напълно погрешна посока", коментира изследователят от института Никлас Потрафке. Икономистите са особено критични към удължаването на пенсията за майчинство - признаването на периодите на майчинство за пенсионни обезщетения, особено за гледане на деца, родени преди 1992 г., както и към липсата на увеличение на пенсионната възраст и възрастта за пенсиониране.

"Реформата на т.нар. дългова спирачка също е критикувана от някои участници", допълва Потрафке.

Положителни оценки икономистите дават за засилването на публичните инвестиции чрез новия специален фонд на стойност милиарди евро, за така наречения "инвестиционен бустер" – подобрените възможности за амортизация на фирмите, както и за допълнителните разходи за отбрана и обявеното намаление на корпоративния данък.

В краткосрочен план половината от анкетираните очакват мерките на германското правителство да имат положително въздействие върху икономиката, докато 12 процента прогнозират по-скоро отрицателни ефекти. По отношение на средносрочните перспективи за растеж 34 процента очакват положителни последици, а 26 процента предвиждат по-скоро отрицателно развитие.

"Финансираната с дълг фискална политика ще стимулира икономиката предимно в краткосрочен план. Въпреки това ще са необходими пазарно ориентирани структурни реформи, за да се постигне устойчив икономически растеж. В момента просто няма признаци за такива реформи", заключава Потрафке.

/ЕС/

