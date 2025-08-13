Икономисти критикуват първите 100 дни от управлението на коалиционното правителство на Германия

site.btaИкономисти критикуват първите 100 дни от управлението на коалиционното правителство на Германия
Германски икономисти отправят критики към първите 100 дни от управлението на коалиционното правителство на Германия, показва проучване на базирания в Мюнхен институт "Ифо" (Ifo), получено на редакционната поща на БТА. Анкетата е проведена сред 170 професори по икономика.
Според резултатите 42 процента от анкетираните имат отрицателно мнение за досегашните мерки на икономическата политика, предприети от кабинета. Една четвърт от тях са по-скоро положително настроени.
"Спешно е необходима пенсионна реформа, но мерките, предприети от германското правителство в областта на пенсиите, вървят в напълно погрешна посока", коментира изследователят от института Никлас Потрафке. Икономистите са особено критични към удължаването на пенсията за майчинство - признаването на периодите на майчинство за пенсионни обезщетения, особено за гледане на деца, родени преди 1992 г., както и към липсата на увеличение на пенсионната възраст и възрастта за пенсиониране.
"Реформата на т.нар. дългова спирачка също е критикувана от някои участници", допълва Потрафке.
Положителни оценки икономистите дават за засилването на публичните инвестиции чрез новия специален фонд на стойност милиарди евро, за така наречения "инвестиционен бустер" – подобрените възможности за амортизация на фирмите, както и за допълнителните разходи за отбрана и обявеното намаление на корпоративния данък.
В краткосрочен план половината от анкетираните очакват мерките на германското правителство да имат положително въздействие върху икономиката, докато 12 процента прогнозират по-скоро отрицателни ефекти. По отношение на средносрочните перспективи за растеж 34 процента очакват положителни последици, а 26 процента предвиждат по-скоро отрицателно развитие.
"Финансираната с дълг фискална политика ще стимулира икономиката предимно в краткосрочен план. Въпреки това ще са необходими пазарно ориентирани структурни реформи, за да се постигне устойчив икономически растеж. В момента просто няма признаци за такива реформи", заключава Потрафке.
