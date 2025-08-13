Соларен самолет достигна рекордна височина от 9521 метра

SolarStratos претендира за най-високо, издигнал се електрически и соларен пилотиран самолет в света, след достигна 9521 метра – рекорд, който обаче все още не е потвърден от Международната федерация по аеронавтика (FAI), съобщи АФП.

Полетът с продължителност 5 часа и 9 минути подобри предишното постижение на самолета Solar Impulse, разработен от Бертран Пикар (9235 м), се посочва в прессъобщение на SolarStratos.

Пилотът Рафаел Домжан успя да се възползва от топлите въздушни течения в кантон Вале в югозападната част на Швейцария, за да позволи на малкия си самолет с впечатляващ размах на крилата да се издигне толкова високо.

Самолетът е направен от въглеродни влакна и има размах на крилата от 24,8 метра, а кабината е дълга 9,6 метра. Огромните крила за покрити с 22 квадратни метра соларни панели.

След неуспешна летателна кампания през 2024 г., 50-годишният пилот се приближи към своята крайна цел – да достигне или надмине височина от 10 000 метра.

„Споделям този щастлив момент с целия си екип, който от години подготвяше това постижение“, казва Рафаел Домжан в прессъобщението, цитирано от АФП.