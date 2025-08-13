Видинският ансамбъл за народни песни и танци представя премиерния спектакъл „Легенда за трите сестри“

Ансамбълът за народни песни и танци „Дунав“ представя премиерния спектакъл „Легенда за трите сестри“. Събитието се организира от Общински културен институт „Дунав“ и Община Видин с подкрепата на Министерство на културата (МК), каза за БТА Валентина Ненова от организаторите.

„Легенда за трите сестри“ е музикално-танцово пътешествие, вдъхновено от мистиката и красотата на българските фолклорни предания. Чрез музика, танц и хореография спектакълът пресъздава историята на трите сестри Вида, Кула и Гъмза. Силата на любовта, саможертвата и родовата памет се представят чрез въздействащите похвати на сценичното изкуство, обясни Ненова.

Режисьор е доц. д-р Георги Гаров, който е и хореограф съвместно с Димитър Карчев. Сценарият е дело на д-р Петьо Кръстев, а сценографията - на Мартина Иванова. Музиката е композирана и аранжирана от д-р Петьо Кръстев и Дилян Митов.

По думите на Ненова в спектакъла участват над 40 артисти. Зад цялостната реализация на проекта стои екип от повече от 80 души. Документален филм ще бъде направен за идеята, подготовката и осъществяването на спектакъла.

Събитието се реализира от Общински културен институт „Дунав“ при Община Видин по проект „Легендата за трите сестри – фолклор и традиции от Северозапада", финансиран по програмата на МК „Нематериално културно наследство“.

Премиерата на спектакъла е на 31 август на централния площад „Бдинци“ във Видин.