Галя Горнишка
Изтеглят от пазара във Франция над 40 партиди сирена заради случаи на листериоза
Снимка: AP/Michel Euler, илюстративна
Париж,  
13.08.2025 15:45
 (БТА)

Камамбер, бри, козе сирене, горгондзола и други сирена, продавани в повечето големи вериги магазини във Франция, като "Льоклер" (Leclerc), "Ошан" (Auchan) и "Карфур" (Carrefour), са били изтеглени от пазара между понеделник и вторник, информира френското издание "Лез Еко". Причината за това е "възможната  връзка" с 21 случая на листериоза (вид инфекциозно заболяване от групата на зооантропонозите, които засягат някои животински видове и хората-бел.ред), от които два с летален край.

Според комюнике на Националната агенция за обществено здраве и на министерството на земеделието, разследванията на здравните власти са установили в началото на август сходни епидемиологични и микробиологични данни, предполагащи връзка между регистрираните 21 случая на инфекцията – 18 от които от юни насам – и консумацията на сирена от пастьоризирано мляко, произведени от компанията "Шавгран" (Chavegrand). Засегнатите лица са на възраст между 34 и 95 години.

Става дума за меки сирена с цъфтяща кора, произведени от пастьоризирано краве или козе мляко. Продуктите са били продавани до 9 август 2025 г. на територията на цяла Франция, по-специално в супермаркетите, както и на международния пазар. По данни на правителствения сайт "Рапел Консо" над 40 партиди са изтеглени заради подозрение за заразяване с бактерията Listeria monocytogenes.

Листериозата е втората причина за смъртност от хранителни отравяния във Франция след салмонелозата. Заболяването може да протича в т.нар. инвазивна форма, при която около една четвърт от пациентите умират, най-често вследствие на неврологични усложнения като менингит. Инкубационният период обикновено е между една и две седмици, но може да достигне до три месеца. Бременните жени са особено застрашени, като рискът при тях е 20 пъти по-висок от този за останалата част от населението.

Създадена през 1952 г., сиренарната "Шавгран" която има 120 служители, уверява, че никога не е имала случаи на заразяване с нейни продукти от създаването си досега. "Новината е шокираща и сиренарна "Шавгран" изказва съболезнования на пострадалите семейства", коментира малкото предприятие от департамента Крьоз пред АФП.

Сиренарната е изтеглила продукти от пазара още през юни след получен сигнал за сирене, разпространявано от веригата "Карфур", за което е имало подозрение за заразяване с листерия.

"Шавгран", чийто оборот е около 42 милиона евро, получава близо 50 милиона литра краве мляко и 8 милиона литра козе мляко за производство на 6500 тона краве сирене и 1400 тона козе сирене годишно, според информация на уебсайта му. Продуктите му се разпространяват основно под търговски марки (80  от оборота му) и около 20 собствени марки.

"Проблемът за потребителите е, че както обикновено, тези изземвания се извършват твърде късно, когато вече е нанесена вредата", отбелязва асоциация "Фуудуоч" (Foodwatch). Според тази асоциация за защита на потребителите  сиренарната "е трябвало да вземе необходимите хигиенни мерки и да се увери, че не продава продукти, които излагат потребителите на опасност за здравето им", след като вече е била обект на подобно изтегляне през юни. 

