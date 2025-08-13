Подробно търсене

Волейболният тим на Виетнам за жени до 21 години бе дисквалифициран от Световното първенство след провал на теста за пол на капитанката на тима

Мирослав Димитров
Волейболният тим на Виетнам за жени до 21 години бе дисквалифициран от Световното първенство след провал на теста за пол на капитанката на тима
Волейболният тим на Виетнам за жени до 21 години бе дисквалифициран от Световното първенство след провал на теста за пол на капитанката на тима
AP Photo/Shuji Kajiyama
Сурабая,  
13.08.2025 15:59
 (БТА)

Отборът на Виетнам по волейбол за жени до 21 години е дисквалифициран от Световното първенство в Индонезия, след като състезателка от тима се провали на теста за пол, съобщава Jakarta Globe.

Според информацията, капитанката на Виетнам Дон Тхи Хон е била идентифицирана като мъж.

Виетнам бе наказан с 4 служебни загуби с 0:3. Отборът си бе осигурил място на осминафиналите, но след скандала няма да продължи в битката за медалите.

На Световното първенство в Индонезия участва и националният отбор на България за жени до 21 години, който се класира за четвъртфиналите.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:10 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация