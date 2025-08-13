Волейболният тим на Виетнам за жени до 21 години бе дисквалифициран от Световното първенство след провал на теста за пол на капитанката на тима

Отборът на Виетнам по волейбол за жени до 21 години е дисквалифициран от Световното първенство в Индонезия, след като състезателка от тима се провали на теста за пол, съобщава Jakarta Globe.

Според информацията, капитанката на Виетнам Дон Тхи Хон е била идентифицирана като мъж.

Виетнам бе наказан с 4 служебни загуби с 0:3. Отборът си бе осигурил място на осминафиналите, но след скандала няма да продължи в битката за медалите.

На Световното първенство в Индонезия участва и националният отбор на България за жени до 21 години, който се класира за четвъртфиналите.