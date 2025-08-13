В Плевенска област през това лято функционират 15 плувни басейна

На територията на област Плевен функционират 15 плувни басейна. Това съобщи на пресконференция д-р Ани Симеонова, директор на Дирекция „Обществено здраве“ в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен.

Тя допълни, че за периода от 7 юли до 11 август от водата в басейните са взети 28 проби. Резултатите от анализите показват, че качествата ѝ отговарят на здравните изисквания.

За посочения период здравните инспектори са извършили мониторинг на качеството на питейната вода в 10 населени места. Изследвани са 27 водни проби по показателите на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От тях девет, в пет населени места, са показали отклонения по химичните показатели. Установените отклонения не водят до здравен риск за населението и за вземане на допълнителни мерки от страна на инспекцията, свързани с ограничаване на използването на вода, допълни д-р Симеонова.