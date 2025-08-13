Полиция и жандармерия ще осигуряват обществения ред по време на храмовия празник на Троянския манастир от 14-идо 17 август

Полиция и жандармерия ще осигуряват обществения ред по време на храмовия празник на Троянския манастир и Традиционния панаир на занаятите в с. Орешак от 14-и до 17 август, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

От четвъртък започват действията на полицията в Троян, с които да се осигури нормалното протичане на двете мероприятия. Със заповед на кмета на община Троян са въведени временни ограничения на движението по пътя към Троянския манастир в дните до 17 август. Очаква се в празничните дни светата обител и близките села Орешак и Черни Осъм да бъдат посетени от хиляди гости от страната и чужбина.

На 15 август, петък, служители на районното полицейско управление в Троян и зоналното жандармерийско управление в Плевен ще се включат в опазване на обществения ред и сигурността на всички жители, посетители и гости на манастира и близките села. За осигуряване на пожарната безопасност на празничните мероприятия екип на троянската пожарна ще бъде позициониран в близост до светата обител.

В дните от 14 август до края на седмицата, основната цел и отговорност на полицейските служители в Троян ще бъде осигуряване на безопасността на движението и безопасното паркиране на множеството моторни превозни средства, с които хора от цялата страна се очаква да посетят манастира и традиционния панаир на занаятите, както и близките населени места в региона, допълниха от полицията.

Пътните полицаи ще бъдат безкомпромисни към всеки водач на моторно превозно средство, който е седнал зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества. Ще се следи за недопускане на престъпления в района на провеждане на тържествата, както и за гарантиране на сигурността на гражданите и осигуряване на добър обществен ред за живущите в с. Орешак и околностите.

От полицията отправят апел към всички жители и гости на община Троян, в дните от 14-и до 17 август да спазват правилата за движение, скоростните режими и въведените ограничения в движението на моторни превозни средства, както и стриктно да се съблюдават противопожарните норми, предвид високите температури и риска от бързо възникване на пожари.