АКП: Увеличаването на износа отразява производствения и снабдителния капацитет на Камбоджа

Износът на Камбоджа се е увеличил значително през първото тримесечие на тази година, отразявайки голямото производство и капацитет за доставки на Камбоджа през периода на пандемията.

Общият износ на Камбоджа за първата половина от 2022 г. се оценява на 11,37 милиарда щатски долара, което е с 33,9 процента повече от същия период на миналата година, сочи доклад на Генералното управление на митниците и акцизите.

САЩ са най-големият пазар в страната, се посочва в доклада, като се подчертава, че размерът на камбоджанския износ за тази най-голяма икономическа нация в света е с 54 процента увеличение на годишна база, което представлява 51,8 процента от общия износ.

Износът за пазара на САЩ се е увеличил, въпреки че износът на туристически стоки е направен без САЩ. Обща система от преференции (GSP), каза Н. Пр. Penn Sovicheat, заместник-държавен секретар в Министерството на търговията. „Износът на Камбоджа за пазара на САЩ, въпреки че Камбоджа все още не е получила подновен статут на ОСП, е достигнал високо ниво, което отразява производствения капацитет и пазара на доставки на Камбоджа“, каза той на пресконференция, организирана тук на 21 юли от Кралското правителство Отдел за говорител. Камбоджа е изнасяла туристически стоки за САЩ със статут на GSP, който беше официално обявен през 2016 г. GSP, предлаган на най-слабо развитите страни, изтече през декември миналата година. Други стоки – текстил, електронни компоненти, велосипеди и т.н. – се изнасят за САЩ под „най-облагодетелстваната нация“.





(Новина, избрана от камбоджанската агенция АКП за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

Cambodia's exports have increased significantly in the first semester this year, reflecting Cambodia's high production and supply capacity during the pandemic period.

Cambodia's total exports were valued at US$11.37 billion in the first half of 2022, up 33.9 percent compared to the same period last year, according to a report from the General Department of Customs and Excise.

The U.S. is the country's biggest market, stated the report, underlining that the amount of Cambodian exports to this world's largest economic nation is 54 percent increase year-on-year, accounting for 51.8 percent of the total exports.

The exports to the U.S. market have increased although the export of travel goods has been made without the U.S.' Generalized System of Preferences (GSP), said H.E. Penn Sovicheat, Under Secretary of State at the Ministry of Commerce.