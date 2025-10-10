Ти Джей МакКонъл няма да играе поне месец заради контузия

Резервният плеймейкър на Индиана Пейсърс Ти Джей МакКонъл няма да играе в следващия месец, съобщи старши треньорът на тима Рик Карлайл.

Гардът има разтежение на задния бедрен мускул, което получи в контролата с Минесота Тимбъруулвс във вторник. Заради травмата той ще пропусне предстоящия сезон.

Контузията на МакКонъл е сериозен проблем за Карлайл, който няма да може да използва и титулярния си плеймейкър Тайрийс Халибъртън през целия предстоящ сезон. Халибъртън скъса ахилес по време на мач номер 7 от Финалите в НБА и се очаква възстановяването му да отнеме близо година.

Индиана открива новия сезон на 23 октомври с мач срещу тима на Оклахома Сити Тъндър, като това ще бъде повторение на финалната серия от последната кампания, в която победители излязоха "гръмотевиците".