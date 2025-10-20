Защитникът на Евертън Джарад Брантуайт ще се подложи на операция на подколянното сухожилие

Централният защитник на Евертън Джарад Брантуайт ще се подложи на операция на подколянното сухожилие във вторник, след като положението му се е влошило, съобщиха от клуба от Висшата лига.

Английският национал, който изигра 65 мача в елита в последните два сезона, е извън терените от август. 23-годишният футболист подписа нов договор с Евертън през юли до 2030.

"След консултация със специалист де решено защитникът да се подложи на хирургическа интервенция, за да се реши проблемът", заявиха от Евертън в позиция.

"Брантуайт ще започне програма за рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба след операцията", написаха още от клуба от Ливърпул.

Евертън има 11 точки след 8 кръга във Висшата лига и в неделя ще домакинства на Тотнъм в следващия кръг.