Христо Бонински
Защитникът на Евертън Джарад Брантуайт ще се подложи на операция на подколянното сухожилие
Снимка: Martin Rickett/PA via AP
Ливърпул,  
20.10.2025 18:19
 (БТА)

Централният защитник на Евертън Джарад Брантуайт ще се подложи на операция на подколянното сухожилие във вторник, след като положението му се е влошило, съобщиха от клуба от Висшата лига.

Английският национал, който изигра 65 мача в елита в последните два сезона, е извън терените от август. 23-годишният футболист подписа нов договор с Евертън през юли до 2030.

"След консултация със специалист де решено защитникът да се подложи на хирургическа интервенция, за да се реши проблемът", заявиха от Евертън в позиция.

"Брантуайт ще започне програма за рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба след операцията", написаха още от клуба от Ливърпул.

Евертън има 11 точки след 8 кръга във Висшата лига и в неделя ще домакинства на Тотнъм в следващия кръг. 

 

/ХБ/

