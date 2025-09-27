Шампионът на България Бяла отстъпи в първия мач срещу словенския ЖРД Лития от турнира за Купата на Европейската хандбална федерация

Шампионът на България по хандбал за жени Бяла загуби гостуването си на словенския ЖРД Лития с 27:28 (13:13) в първата среща от втория кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация EHF European Cup. Реваншът предстои след седмица, на 5 октомври от 16:00 часа в "ОЗК Арена Бяла".

Домакините от Словения имаха преимущество в началните минути и поведоха последователно с 8:3 и 10:6, но с три поредни попадения българският състав се доближи до 10:9. Лития дръпна с 12:10, но нова серия от три гола за Бяла доведе до обрат за 13:12 и в крайна сметка първото полувреме завърши при равенство 13:13.

Хандбалистките на Лития задържаха водачеството и през по-голяма част от второто полувреме, но отборът на Бяла стигна до нов обрат при 25:24. Малко по-късно българският тим поведе с 27:25, но домакините стигнаха до успеха с три безответни гола в заключителните моменти на двубоя.

Мелина Спасова и Валерия Арушанян отбелязаха по пет попадения за Бяла.

Тимът на Бяла, воден от старши треньорката Виктория Жосан, дебютира в евротурнирите през септември 2023 година, когато отпадна в началния втори кръг на EHF European Cup. През миналия сезон отборът не участва в континенталното състезание.