Подробно търсене

Шампионът на България Бяла отстъпи в първия мач срещу словенския ЖРД Лития от турнира за Купата на Европейската хандбална федерация

Кремена Младенова
Шампионът на България Бяла отстъпи в първия мач срещу словенския ЖРД Лития от турнира за Купата на Европейската хандбална федерация
Шампионът на България Бяла отстъпи в първия мач срещу словенския ЖРД Лития от турнира за Купата на Европейската хандбална федерация
снимка: Радослав Първанов/БТА (архив)
Лития,  
27.09.2025 21:43
 (БТА)

Шампионът на България по хандбал за жени Бяла загуби гостуването си на словенския ЖРД Лития с 27:28 (13:13) в първата среща от втория кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация EHF European Cup. Реваншът предстои след седмица, на 5 октомври от 16:00 часа в "ОЗК Арена Бяла".

Домакините от Словения имаха преимущество в началните минути и поведоха последователно с 8:3 и 10:6, но с три поредни попадения българският състав се доближи до 10:9. Лития дръпна с 12:10, но нова серия от три гола за Бяла доведе до обрат за 13:12 и в крайна сметка първото полувреме завърши при равенство 13:13.

Хандбалистките на Лития задържаха водачеството и през по-голяма част от второто полувреме, но отборът на Бяла стигна до нов обрат при 25:24. Малко по-късно българският тим поведе с 27:25, но домакините стигнаха до успеха с три безответни гола в заключителните моменти на двубоя.

Мелина Спасова и Валерия Арушанян отбелязаха по пет попадения за Бяла.

Тимът на Бяла, воден от старши треньорката Виктория Жосан, дебютира в евротурнирите през септември 2023 година, когато отпадна в началния втори кръг на EHF European Cup. През миналия сезон отборът не участва в континенталното състезание.

/КМ/

Свързани новини

25.08.2025 12:05

Хандбалните шампионки от Бяла започнаха подготовка за новия сезон

Хандбалните шампионки на България при жените от Бяла започнаха подготовка за новия сезон с мини-лагер през уикенда. Тренировките протекоха пълноценно, като бе свършена голяма по обем работа, съобщиха от клуба. Старши треньорката Виктория Жосан и
15.07.2025 17:46

Шампионът на България по хандбал за жени Бяла ще стартира срещу словенки в турнира EHF European Cup

Шампионът на България по хандбал за жени Бяла ще стартира срещу словенския ЖРД Лития в турнира на Европейската хандбална федерация EHF European Cup. Това определи тегленият днес жребий.Българките ще гостуват в първия мач на 27/28 септември, а
17.05.2025 16:24

Отборът Бяла стана шампион на България по хандбал при жените за четвърта поредна година

Втора финална среща от първенството на България по хандбал за жени (играе се до две победи): Свиленград - Бяла - 22:27 (9:12)* Бяла спечели серията с 2:0 победи.Бяла надделя над домакина Свиленград с 27:22 (12:9) и с 2:0 победи спечели финалната

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:25 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация