ЦСКА 1948 победи Ботев (Пловдив) като гост в първия мач от 10-ия кръг на българското футболно първенство

Атанас Василев
БТА, Пловдив (25 септември 2025) На стадион „Христо Ботев“ в Пловдив се играе първа среща от десетия кръг на футболната Първа лига между отборите на „Ботев“ (Пловдив) и „ЦСКА 1948“. Снимка: Боян Ботев/БТА (ЛФ)
Пловдив,  
25.09.2025 19:25
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига:

Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)       1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69

в петък:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)

в събота:
Черно море (Варна) - Септември (София)
Локомотив София 1929 - ЦСКА (София)

в неделя:
Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)
Арда (Кърджали) - Ботев (Враца)
Лудогорец (Разград) - Монтана

в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Добруджа 1919 (Добрич)

    временно класиране:
 1. ЦСКА 1948          10   7  1  2  18:9   22 точки
 2. Левски              8   6  2  0  15:4   20 
 3. Лудогорец           8   5  3  0  14:3   18   
 4. Черно море          9   5  3  1  14:5   18
 5. Локомотив Пловдив   8   4  4  1   9:9   16
 6. Локомотив София     9   2  5  2   9:7   11
 7. Ботев Враца         9   2  5  2   7:7   11
 8. Монтана             9   3  2  4   7:13  11
 9. Спартак Варна       9   2  4  3  10:10  10
10. Берое               8   2  4  2   9:11  10
11. Арда Кърджали       9   2  3  4   9:10   9
12. ЦСКА                9   1  5  3   8:9    8
13. Добруджа            9   2  1  6   8:14   7 
14. Ботев Пловдив       9   2  1  6   9:16   7
15. Славия              9   1  2  5   9:16   6
16. Септември София     9   2  0  7   9:21   6

/АВ/

