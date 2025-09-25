ЦСКА 1948 победи Ботев (Пловдив) като гост в първия мач от 10-ия кръг на българското футболно първенство

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига: Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69 в петък: Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София) в събота: Черно море (Варна) - Септември (София) Локомотив София 1929 - ЦСКА (София) в неделя: Спартак 1918 (Варна) - Славия (София) Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) Лудогорец (Разград) - Монтана в понеделник: Берое (Стара Загора) - Добруджа 1919 (Добрич) временно класиране: 1. ЦСКА 1948 10 7 1 2 18:9 22 точки 2. Левски 8 6 2 0 15:4 20 3. Лудогорец 8 5 3 0 14:3 18 4. Черно море 9 5 3 1 14:5 18 5. Локомотив Пловдив 8 4 4 1 9:9 16 6. Локомотив София 9 2 5 2 9:7 11 7. Ботев Враца 9 2 5 2 7:7 11 8. Монтана 9 3 2 4 7:13 11 9. Спартак Варна 9 2 4 3 10:10 10 10. Берое 8 2 4 2 9:11 10 11. Арда Кърджали 9 2 3 4 9:10 9 12. ЦСКА 9 1 5 3 8:9 8 13. Добруджа 9 2 1 6 8:14 7 14. Ботев Пловдив 9 2 1 6 9:16 7 15. Славия 9 1 2 5 9:16 6 16. Септември София 9 2 0 7 9:21 6