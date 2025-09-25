Радостен съм, че отбелязах попадение и това прави нещата специални, каза Ерик Биле след победата на Лудогорец срещу Малмьо

Отзиви след мача от Лига Европа между Малмьо и Лудогорец (1:2):

Ерик Биле (нападател на Лудогорец):

"Беше много важно да победим, защото през миналия сезон в Лига Европа не спечелихме мачове. Вече имаме мотивация да побеждаваме повече. Радостен съм, че реализирах гол. Това е много специален момент за мен. Искам да бележа голове и това е моята работа.

Разбираме се добре, важно е да побеждаваме. Гледахме с голямо нетърпение към тези мигове. Показахме новото лице на отбора. Мачовете в Европа са изключително важни. Това е голямата мечта на всички играчи. Искам да помогна на отбора да направи разликата. Целта е да играем и в Шампионската лига."