Албанският външен министър Елиса Спиропали се срещна с председателя на Кнесета в Израел

Албанският външен министър Елиса Спиропали се срещна с председателя на израелския парламент (Кнесета) Амир Охана в рамките на посещението си в Израел, предаде АТА.

Тя разговаря с Охана в Йерусалим вчера, като подчерта пред него, че по-рано, в качеството си на председател на албанския парламент, е споделяла визията на Охана за укрепване на парламентарните отношения между двата страни.

Спиропали публикува пост в социалните мрежи, в който информира, че по време на срещата си с председателя на Кнесета са говорили дълго за идеите и проектите, които са свързани с партньорството между Албания и Израел и които ще създадат нови възможности за двата народа във всички области.

Спиропали благодари по време на посещението си на израелски официални представители за признаването на Косово и изрази надежда двете държави да продължат да укрепват отношенията си.

В рамките на втория ден от посещението си, освен с Охана, Спиропали се срещна в Йерусалим и с израелския си колега Гидеон Саар.

Албанският външен министър написа в социалните мрежи, че на срещата със Саар са потвърдили "стабилното приятелство, което свързва Албания с Израел, изградено на взаимно уважение, историческа памет и обща визия за бъдещето".

Спиропали приветства мирното споразумение между Израел и "Хамас", постигнато наскоро с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, като написа, че то "бележи нова глава на стабилност и сигурност в региона, отваря широка перспектива за сътрудничество в области като киберсигурност, иновации, здравеопазване и образование". Според нея споразумението е "единствен път към стабилност в Близкия изток и съвместно съществуване в сигурност и достойнство за двата народа".

Албания призна независимостта на Палестина през 1988 г., припомнят албански медии.

"Албания и Израел остават верни партньори в стремежа към мир, развитие и сътрудничество между нашите народи", написа Спиропали във Фейсбук.

В първия ден от посещението си в Израел, 22 октомври, Спиропали посети мястото, където се проведе музикалният фестивал "Нова" в Южен Израел, който беше нападнат от "Хамас" на 7 октомври 2023 г. и където загинаха стотици хора.

Спиропали написа във Фейсбук, че е започнала посещението си в страната от там, за да почете "паметта на жертвите на клането, което потресе света на 7 октомври 2023 г."