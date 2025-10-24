Ким Кардашиан разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма

Подробно търсене

Михаил Евлогиев
Ким Кардашиан в Лондон през октомври тази година. Снимка: Scott A. Garfitt/AP
Лос Анджелис,  
24.10.2025 09:28
 (БТА)

Американската медийна звезда Ким Кардашиан обяви публично, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на публикации в американски медии от четвъртък. 

Кардашиан разкри диагнозата си в тийзър за седмия сезон на риалити шоуто „Семейство Кардашиан“, чиято премиера се излъчи по платформата Hulu, се посочва още в съобщенията. От думите ѝ не става ясно дали звездата е имала симптоми или не.

Представителят на Кардашиан по връзки с обществеността, както и нейният адвокат, не са отговорили на запитването на „Ройтерс“ за коментар.
По-рано тази година Кардашиан даде показания по делото срещу банда крадци, обвинени в кражба на бижута на стойност милиони евро от нея по време на въоръжен грабеж в Париж през Седмицата на модата през 2016 г., припомня агенцията.

