Бившият футболист на Челси Хаким Зиеш се присъедини към мароканския Уидад Казабланка

Бившият нападател на националния отбор на Мароко и на Челси Хаким Зиеш се присъедини към Уидад Казабланка със свободен трансфер, обявиха от мароканския клуб.

Роденият в Нидерландия нападател изигра ключова роля за достигането на полуфиналите на Световното първенство през 2022 година, но никога преди не е играл за марокански тим.

"Светът чака... Магьосникът е тук, Зиеш в Уидад", написаха от клуба в социалната мрежа X.

32-годишният Зиеш напусна Ал-Духайл по взаимно съгласие през май, след като прекара четири месеца в катарския отбор след трансфера си от Галатасарай. Той започна кариерата си в Хееренвеен, преди да прекара дълги периоди в Твенте и Аякс.