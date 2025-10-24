Подробно търсене

ОБНОВЕНА Близки на загинал моторист протестираха пред Съдебната палата в София с искане за доживотна присъда за подсъдимия

Юзлем Тефикова
Снимка: Севдалин Тлаченски/БТА
София,  
24.10.2025 09:17 | ОБНОВЕНА 24.10.2025 09:28
 (БТА)

Близки на загиналия моторист Цеци Лаков протестираха пред Съдебната палата в София с искане за доживотна присъда за подсъдимия, причинил катастрофата. На 20 юли 2023 г. в пътното произшествие на пътя Плевен-Ловеч загинаха трима души. Заедно с близките на жертвата на протеста присъстваха и граждани от различни градове на страната. 

Сблъсъкът е между лек автомобил, управляван от обвиняемия по делото Габриел Т., и мотоциклет, управляван от Цветелин Лаков. При катастрофата, освен Цветелин, загина неговата спътничка Стела Иванова, както и пътник в лекия автомобил. 

"Тук сме на трета инстанция, присъдата от 20 г. на първа инстанция, която дадоха в Плевен, се потвърди във Велико Търново и сега ние обжалваме за доживотна присъда, защото има предпоставки за умишлено убийство", каза за БТА Пламен Димитров Лаков – брат на загиналия моторист. 

Подсъдимият е шофирал без шофьорска книжка, с 1,6 промила алкохол в кръвта, осъждан е многократно, казаха протестиращите. 

Заседанието по делото на трета инстанция е днес в столицата. 

 

/ТНП/

