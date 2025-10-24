Подробно търсене

Вратарят Скот Карсън обяви, че прекратява футболната си кариера

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
24.10.2025 08:39
 (БТА)

Двукратният победител в Шампионската лига и бивш вратар на Англия Скот Карсън реши да се оттегли от професионалния футбол. Той обяви решението в профила си в Инстаграм.

Стражът е свободен агент от лятото на тази година.

"След едно невероятно пътешествие е време да закача ръкавиците. Футболът ми даде всичко - спомени, приятелства и моменти, които никога няма да забравя. Благодаря на всеки съотборник, мениджър, фен и клуб, които бяха част от моята кариера. Беше чест да споделя това с вас", написа вратарят.

40-годишният Карсън е двукратен победител в Шампионската лига, най-елитното клубно състезание в Европа. През сезон 2004/2005 той триумфира с Ливърпул, като участва само в един мач. Стражът взе Шампионската лига отново през сезон 2022/2023 с Манчестър Сити. През този сезон той не изигра нито един мач за тима в нито един турнир. Англичанинът достигна също до финала със Сити през сезон 2020/2021.

С Ливърпул Карсън спечели и Суперкупата на УЕФА (2005) и Купата на Футболната асоциация (2006). С Манчестър Сити той взе Суперкупата на УЕФА (2023), Световното клубно първенство на ФИФА (2023), Къмюнити Шийлд (2024), четири титли от Висша лига и две Купи на лигата. Стражът изигра четири мача за националния отбор на Англия - три приятелски и един в квалификациите за Европейското първенство срещу Хърватия (2:3). 

По време на кариерата си Карсън игра за редица английски клубове, включително Лийдс, Шефилд Уензди, Чарлтън, Астън Вила, Уест Бромич, Уигън и Дарби Каунти. Той прекара сезоните 2011-2012 и 2012-2013 с турския Бурсаспор, достигайки до финала за Купата на Турция през 2012-а.

/ИК/

Към 08:49 на 24.10.2025 Новините от днес

