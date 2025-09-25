Направихме това, което планирахме, радостен е халфът на Лудогорец Петър Станич след победата над Малмьо в Лига Европа

Изказвания след мача от Лига Европа между Малмьо и Лудогорец (1:2):

Петър Станич (халф на Лудогорец):

"Малмьо играе добре и атмосферата беше страхотна. Успяхме да направим това, което планирахме. наказахме техните грешки и сме много щастливи от победата.

Във футбола всеки може да реализира голове. Това е част от красотата на спорта. Бяхме фокусирани и след почивката, трябваше да го направим. Прибираме се с трите точки.

В самия край те получиха добра енергия от публиката при атаките, но се противопоставихме добре на съперника. Важно е, че започваме така - за нашето самочувствие. Предстои ни дълго пътешествие. Трябва да сме психически стабилни и искаме да продължим напред."