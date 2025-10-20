Граждани протестираха пред сградата на Столична община срещу застрояването на Боянското блато. Протестът е организиран от сдружение „Защита на Боянското блато“.

Протестиращите носеха плакати с надписи „Искам да живея в зелена, а не в презастроена държава! Не съсипвайте държавата!“, „Живот, а не бетон“.

Исканията ни са непроменени от 2021 г., а именно изменение на устройствените планове за местността и издаване на строителна забрана, тъй като докато върви тази процедура за изменение на устройствените планове може строителството да продължи, ако няма тази строителна забрана, разказа за БТА адв. Веселин Тончев – един от учредителите на сдружението.

Целта на измененията е зоната да се предвиди за градски парк, да се запази Боянското блато както като екосистема със защитени видове растителни и животински, най-вече птици, така и като воден обект, който задържа планински води, съответно предпазва от наводнения, всички имоти, които се намират на север от него, поясни Тончев.

Протестиращите влязоха в зала 1 на Столична община, където извънредно заседава Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, на която се изслушва главният архитект на Столична община, архитектът на район „Витоша“ и кметът на района.

На 18 октомври омбудсманът Велислава Делчева сезира кмета на София Васил Терзиев, главния архитект на Столична община Богдана Панайотова и председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет Севделина Петрова с настояване за предприемане на незабавни действия и изготвяне на становище за предотвратяване на застрояването на Боянското блато и спасяване на неговата екосистема.