Над 8500 учители са преминали обучение по изкуствен интелект в Приложна академия за образование „Синдео“

Над 8500 учители са преминали обучение на Приложна академия за образование „Синдео“ за използване на изкуствен интелект (ИИ) в учебния процес, съобщиха от академията.

От институцията отбелязват, че стремежът към усвояване на нови технологии отразява глобална тенденция – училищата по света постепенно включват изкуствения интелект като инструмент за обучение с акцент върху индивидуализацията на учебния процес и подготовката на учениците за професиите на бъдещето.

В България интересът на учителите към тези теми показва желание за активна промяна и готовност за въвеждане на иновации, които надхвърлят традиционното преподаване, посочват от академията.

В подкрепа на тази тенденция Приложна академия за образование „Синдео“ предлага безплатно онлайн обучение „Приложение на изкуствения интелект в образованието“, насочено към всички учители, които искат да направят първи стъпки в използването на ИИ в своите часове. Обучението включва практически примери и готови инструменти, приложими директно в училищна среда.

„Учителите проявяват изключителен интерес към теми, които съчетават теория и практика. Те искат не просто да разберат как работи изкуственият интелект, а как да го приложат в своите часове, за да стимулират учениците и да развият дигиталните им компетенции. Най-голям интерес има към онлайн обученията ни, но все по-често училищата ни канят и за присъствени обучения, при които се съобразяваме с конкретните им нужди“, отбелязват от Приложна академия за образование „Синдео“.

От академията посочват още, че се наблюдава устойчива тенденция - все повече учители не само изучават принципите на изкуствения интелект, но и активно ги интегрират в своята методика. Това се изразява в по-персонализирани подходи към учениците, използване на дигитални инструменти за анализ на резултатите и адаптиране на учебните материали според нивата на усвояване.

Според „Синдео“ тези промени водят до по-ангажираща и интерактивна учебна среда, стимулират критичното мислене и креативността на учениците и подпомагат учителите в създаването на по-ефективни стратегии за преподаване. Наблюдаваната тенденция показва, че интересът към изкуствения интелект се превръща в траен елемент от професионалното развитие на педагогическите специалисти и променя начина, по който се възприема учебният процес и подготовката на учениците за бъдещето, заключават от академията.

