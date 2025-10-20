Nikkei 225 счупи нов рекорд на фона на очакванията за ново правителство, подкрепящо стимулите

Подробно търсене

Бойчо Попов
Снимка: AP/Eugene Hoshiko
Токио/Пекин/Ню Йорк,  
20.10.2025 10:57
 (БТА)
Азиатско-тихоокеанските пазари отчетоха ръстове в първия ден на новата седмица, докато инвеститорите анализираха последните икономически данни от Китай и възможността за сформиране на ново парламентарно мнозинство в Япония.

По-рано днес стана ясно, че икономиката на Китай е нараснала с 4,8 на сто през периода юли-септември в сравнение с предходната година, което съответства на очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс.

Китай също така запази основните си лихвени проценти по кредитите непроменени в съответствие с очакванията, като основният лихвен процент по едногодишните заеми остава 3 на сто.

Хонконгският индекс Hang Seng се повиши с над 2,52 на сто, докато индексът CSI 300 в континенталната част на страната нарасна с 0,53 на сто до 4 538,22 пункта, предава Си Ен Би Си.

Японският индекс на сините чипове Nikkei 225 затвори на нов исторически връх, след като управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) се очаква да финализира коалиционно споразумение с Японската партия за иновации (Ишин), което повиши надеждите, че подкрепящата фискалните стимули Санае Такаичи ще стане следващият министър-председател на страната, предаде Асошейтед прес.

Nikkei 225 се повиши с 3,4 на сто – най-големият дневен ръст от 6 октомври насам – и достигна рекордните 49 185,50 пункта. По-широкият индекс Topix също нарасна с 2,5 на сто и затвори на 3 248,45 пункта, близо до историческия си максимум от началото на месеца. Най-силен принос към ръста имаха технологичният и банковият сектор.

Според съпредседателя на Ишин Хирофуми Йошимура двете партии са постигнали принципно съгласие и ще обявят официално коалиционното си споразумение по-късно днес. Такаичи, като лидер на ЛДП, почти сигурно ще бъде избрана за министър-председател с подкрепата на Ишин по време на парламентарното гласуване, насрочено за вторник.

"Очакванията за управлението на Такаичи се засилиха и това стимулира покупки на акции, тъй като пазарът очаква активна фискална политика", коментира пред Блумбърг Ютака Миура, старши технически анализатор в Мизухо Секюритис (Mizuho Securities).

По време на кампанията си за лидерския пост в ЛДП Такаичи обяви намерение да увеличи държавните инвестиции в стратегически сектори като отбраната, технологиите, киберсигурността и ядрената енергетика.

Акциите на компанията за киберсигурност "Еф Еф Ар Ай Секюрити" (FFRI Security Inc.) поскъпнаха с 21 на сто в понеделник, а фирмите, свързани с ядрената енергетика - "Сукегава Електрик" (Sukegawa Electric Co.) и "Тойо Тансо" (Toyo Tanso Co.) – също отчетоха силни повишения.

Намаляването на търговското напрежение между Съединените щати и Китай допълнително подкрепи японския пазар, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че по-високите мита върху китайския внос "не са устойчиви".

"Притесненията около отношенията между Пекин и Вашингтон отслабват, както и опасенията, свързани с финансовото състояние на някои американски регионални банки, които миналата седмица оказаха натиск върху пазарите", заяви Ацуши Сато, генерален мениджър на отдела за инвестиции в ценни книжа във Фукоку Мючъл Лайф Иншурънс (Fukoku Mutual Life Insurance Co.).

Южнокорейският индекс Kospi добави 1,76 на сто и затвори на ниво от 3 814,69 пункта, след като миналия петък достигна рекордно високо ниво за трети пореден ден, а индексът с малка капитализация Kosdaq се повиши с 1,89 на сто и приключи търговския ден на ниво от 875,77 пункта.

Австралийският S&P/ASX 200 се повиши с 0,41 на сто и затвори на ниво от 9031,9 пункта.

В петък трите основни американски бенчмарка затвориха търговските си сесии с повишения.

Dow Jones Industrial Average завърши с ръст от 238,37 пункта, или 0,52 на сто, на ниво 46 190,61 пункта. Индексът S&P 500 се повиши с 0,53 процента до 6 664,01 пункта, а Nasdaq Composite добави 0,52 на сто и завърши на ниво от 22 679,98 пункта.

/БП/

Към 11:14 на 20.10.2025

