Читалището в Брезник ще създаде дигитален клуб по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

Народно читалище „Просвещение 1870“ в Брезник спечели проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи за БТА секретарят на институцията Борис Борисов. Дейностите са по процедурата „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ на Министерството на труда и социалната политика и са на стойност 34 000 лв.

В рамките на проекта в читалището ще бъде създаден дигитален клуб, оборудван с три модерни работни станции. Той ще осигурява достъп до разнообразни електронни ресурси за обучение, включително онлайн платформи за придобиване на дигитални умения. Посетителите ще могат да участват в онлайн курсове и програми за самообучение.

Процедурата „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ цели да подобри достъпа и качеството на обучението за пълнолетни граждани, като създаде мрежа от 760 дигитални клуба във всички области на страната.