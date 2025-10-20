Подробно търсене

Читалището в Брезник ще създаде дигитален клуб по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов, архив
Брезник,  
20.10.2025 11:01
 (БТА)

Народно читалище „Просвещение 1870“ в Брезник спечели проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи за БТА секретарят на институцията Борис Борисов. Дейностите са по процедурата „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ на Министерството на труда и социалната политика и са на стойност 34 000 лв.

В рамките на проекта в читалището ще бъде създаден дигитален клуб, оборудван с три модерни работни станции. Той ще осигурява достъп до разнообразни електронни ресурси за обучение, включително онлайн платформи за придобиване на дигитални умения. Посетителите ще могат да участват в онлайн курсове и програми за самообучение.

Процедурата „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ цели да подобри достъпа и качеството на обучението за пълнолетни граждани, като създаде мрежа от 760 дигитални клуба във всички области на страната.

/ВБ/

