С едноседмична програма Главиница ще отбележи 41 години от обявяването си за град, съобщиха за БТА от администрацията.

Кулминацията на тържествата е на 26 октомври – Димитровден, когато в местния храм "Св. Вмчк Димитрий Солунски" ще бъде отслужена света божествена литургия от Главиницкия епископ Макарий, последвана от водосвет за здраве и благоденствие.

Празничната програма започва днес с откриване на фотоизложбата „Главиница от птичи поглед“. Тя ще бъде разположена пред сградата на общината.

На 21 октомври за жителите и гостите на града е предвиден концерт с участието на самодейни колективи при местното Народно читалище „Христо Ботев – 1940“ и на фолклорно танцовата формация „Дунавска младост“ от Тутракан. На следващия ден програмата ще продължи с концерт-спектакъл на Театрално-музикален център – Разград под наслов „Научи ме да обичам“. В следващите дни Драматично-кукленият театър в Силистра ще представи три заглавия от своя репертоар – „Истински лъжи“, Юначът Келчо, принцесата и змеят“ и „Патиланско царство“. Ще бъдат организирани турнири по футбол и волейбол с участието на местни отбори.

На 25 октомври празничната вечер ще започне с народно хоро с участието на певицата Екатерина Костадинова, а вечерта ще завърши с концерт на изпълнителката Десислава.

На 5 септември 1984 г. излиза указ на тогавашния Държавен съвет на Народна република България за обявяването на село Главиница за град. Днес той е център на едноименната община, която е съставена от 23 населени места.