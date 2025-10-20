В община Созопол е Ден на траур в памет на тримата загинали при катастрофа младежи

В община Созопол днес е Ден на траур в памет на тримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Созопол – Черноморец на 17 октомври. Решението е на кмета Тихомир Янакиев в знак на съпричастност към близките на загиналите.

В траурния ден знамената на всички общински сгради и обществени места са спуснати наполовина. Отменени са всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на общината, събщиха от пресцентъра ѝ.

Организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, са призовани да се съобразят с обявения траур, като началото бъде отбелязано с минута мълчание в памет на загиналите.

Кметът Янакиев и общинската администрация изразиха своите съболезнования към семействата и близките на починалите.

Тримата младежи са пътували с лек автомобил "Ауди". Колата е била управлявана от 18-годишен младеж от созополското село Зидарово. Той е загубил контрол поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво.

На място са загинали водачът на превозното средство и 17-годишен германски гражданин, пътуващ на задната седалка. Вторият пътник, 17-годишен младеж от с. Габър, който е бил на предната дясна седалка, е отведен в спешния център на Созопол, но е починал при транспортирането му до болница в Бургас.

Шофьорът на автомобила е придобил шофьорската си книжка ден преди катастрофата.

Заради инцидента Изпълнителна агенция (ИА) "Автомобилна администрация" започна проверка на положения от водача на колата изпит за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.