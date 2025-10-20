Столична община назначи Любомир Богданов за главен координатор на програмата за граждански бюджети "Идеи за града"

Столична община назначи гражданския активист Любомир Богданов за главен координатор на програмата за граждански бюджети „Идеи за града“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Чрез инициативата столичани могат да предлагат проекти за своите квартали, насочени към подобряване на градската среда и качеството на живот. След гласуване от гражданите одобрените проекти се реализират от Столична община и съответните районни администрации.

С назначаването на експерт, познат в гражданските среди, Общината поставя акцент върху прозрачността, достъпността и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на София.

Любомир Богданов е експерт с дългогодишен опит във финансовото управление и публичните финанси. От 2008 до 2019 г. работи в сферата на застраховането и финансовия мениджмънт в частния сектор, а между 2019 и 2024 г. развива самостоятелна консултантска дейност. От 2024 г. е старши експерт „Финанси“ в направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община.

Богданов е активен участник в обществения живот – председател е на гражданско сдружение и организатор на редица инициативи за облагородяване на градската среда, младежки дейности и социални каузи. Той е сред авторите и реализаторите на първия изпълнен проект по програмата „София избира зеленото“ – парк „Мокренски проход“ в ж.к. „Лагера“.

Новият координатор поема управлението на „Идеи за града“ с приоритети за по-достъпни и ясни правила за участие, навременна обратна връзка към гражданите, повече публичност и отчетност, както и активно включване на местните общности в оценяването и реализирането на проектите.

„Вярвам, че когато гражданите виждат резултата от своите идеи, те се превръщат в съмишленици и пазители на града. София има нужда именно от това – активни хора, които вярват, че заедно можем повече“, заяви Любомир Богданов, цитиран в съобщението.

Програмата „Идеи за града“ представлява гражданския бюджет на София, чрез който всеки жител може да предложи проект за подобряване на своя квартал – от изграждане на детска площадка или зелена зона до културна или социална инициатива.

За 2024 г. е осигурен рекорден бюджет от над 5 млн. лв., като над 77% от гласуваните проекти вече са изпълнени или в процес на реализация. Гражданите могат да подават своите проектни предложения за 2025 г. на адрес idei@sofia.bg до 9 ноември 2025 г. Активните столичани могат да се включат и в районните оценителни комисии, които разглеждат и класират проектите, допълват от Столична община.