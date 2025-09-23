Подробно търсене

Меси: "Заслужена Златна топка за Дембеле"

AP Photo/Aurelien Morissard
Париж,  
23.09.2025 09:13
 (БТА)

Осемкратният носител на Златната топка Лионел Меси поздрави нападателя на ПСЖ Усман Дембеле за спечелването на най-престижното индивидуално отличие във футбола в тазгодишното издание на анкетата на списание Франс Футбол. 

"Страхотен Усман! Поздравления, толкова се радвам за теб. Заслужаваш я“, написа Меси в социалните мрежи. 

28-годишният французин победи халфа на Барселона Ламин Ямал и халфа на ПСЖ Витиньо, които заеха съответно второ и трето място.

