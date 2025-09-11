Билетите за мача Берое - Ботев (Враца) от осмия кръг на футболната Първа лига вече са в продажба

Билетите за срещата от осмия кръг на футболната Първа лига между Берое и Ботев (Враца) в Стара Загора вече са в продажба, съобщиха домакините на двубоя.

Цената на билета е 15 лева в предварителна продажба и в деня на срещата. Пропуските за VIP зоната са на цена от 40 лева. Билетите са в предварителна продажба на всички каси на eventim в страната, както и онлайн. Пропуските за гостуващите фенове са на същите цени и могат да бъдат закупени онлайн или на касата пред сектор „Гости“.

Входът за лица до 14 и над 70 години ще бъде безплатен, но всички лица до 16 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност, съобщават от Берое.

Относно организацията за достъп старозагорци уточняват, че всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход. Привърженици на гостуващия отбор ще могат да използват единствено сектор „Гости“ от западната страна на стадиона.

Двубоят, с който е откриващ за осми кръг на футболната Първа лига известен е насрочен за 12 септември от 17:30 часа на стадион „Берое“.

След седем изиграни кръга от шампионата Берое заема девето място в класирането с актив от 6 точки и мач по-малко, а Ботев (Враца) са на седма позиция с 10 точки.