Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов дава пресконференция след раздялата с капитана на отбора Ивелин Попов

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов ще даде пресконференция след раздялата с капитана на отбора Ивелин Попов, съобщиха от футболния клуб.

Брифингът ще се състои на 10 септември (сряда) от 12:00 часа в залата за пресконференции под Трибуна Изток на стадион “Христо Ботев”.

По време на пресконференцията Илиян Филипов ще внесе яснота относно напускането на Попов, както и за текущото състояние на “жълто-черния” клуб, уточниха от ръководството на "канарчетата".

Както е известно, в понеделник Ботев (Пловдив) се раздели със своя капитан, след като двете страни прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие.









