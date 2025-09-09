Подробно търсене

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов дава пресконференция след раздялата с капитана на отбора Ивелин Попов

Димитър Петков
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов дава пресконференция след раздялата с капитана на отбора Ивелин Попов
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов дава пресконференция след раздялата с капитана на отбора Ивелин Попов
Илиян Филипов. Снимка: Боян Ботев, БТА Архив
Пловдив,  
09.09.2025 10:54
 (БТА)

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов ще даде пресконференция след раздялата с капитана на отбора Ивелин Попов, съобщиха от футболния клуб. 

Брифингът ще се състои на 10 септември (сряда) от 12:00 часа в залата за пресконференции под Трибуна Изток на стадион “Христо Ботев”.

По време на пресконференцията Илиян Филипов ще внесе яснота относно напускането на Попов, както и за текущото състояние на “жълто-черния” клуб, уточниха от ръководството на "канарчетата". 

Както е известно, в понеделник Ботев (Пловдив) се раздели със своя капитан, след като двете страни прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. 
 
 
 
 
 

/ДВ/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:04 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация