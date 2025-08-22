Азиатският олимпийски комитет се свърза с Република Корея, за да приеме Азиатските зимни игри през 2029

От Азиатския олимпийски комитет потърсиха Република Корея, за да проучат възможността страната да домакинства на Зимните игри на континента през 2029, които по принцип бяха предвидени за Саудитска Корея, предаде Ройтерс.

Стана ясно, че от комитета са се срещали с президента на Корейския олимпийски комитет още преди месец със същата молба. Причината според Bloomberg е, че Саудитска Арабия изпитва огромни затруднения с крайните срокове за построяването на планинския курорт Тройена, където трябваше да се проведат Игрите.