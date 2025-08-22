АТА: Албания получава италиански многоцелеви автомобили „Ивеко LMV2“ по програма, финансирана от ЕС

Албанската армия ще получи за първи път лекия многоцелеви автомобил LMV 2, произведен от Iveco Defense Vehicles, военното подразделение на италианската компания „Ивеко“ (Iveco), предаде за БТА албанската агенция АТА.

„Нов исторически момент за LMV2: албанските въоръжени сили ще бъдат оборудвани с нашите автомобили...“, написа Iveco Defense Vehicles в публикация в социалната платформа „ЛинкдИн“ (LinkedIn).

В съобщението се пояснява, че закупуването на военните автомобили ще бъде финансирано от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за мир и ще бъде извършено от Италианската агенция за сътрудничество за развитие (AID).

Министерството на отбраната заяви пред ATA, че „Европейският съюз, чрез Европейския инструмент за мир, създаден през март 2021 г. с цел е да укрепи отбранителния капацитет на страните партньори, както и да повиши регионалната и глобалната сигурност, е подкрепил Албания с два пакета помощ на обща стойност 28 милиона евро.“

Одобрените проекти ще подкрепят модернизацията на въоръжените сили на Албания. Първият пакет, одобрен през юли 2024 г., предвижда оборудването с леки бронирани машини (около 20 броя) на стойност 13 милиона евро.

Вторият пакет, одобрен наскоро, на стойност 15 милиона евро, ще оборудва въоръжените сили с многофункционални транспортни и инженерни машини с двойно предназначение както за подкрепа на операции на ЕС, така и за справяне с граждански извънредни ситуации в страната и региона. Целият процес, от бюджетна, обществена и процедурна гледна точка, се ръководи и наблюдава от структурите на ЕС.

За Албания получаването на многоцелевите автомобили LMV2 представлява качествена стъпка в модернизацията на военните способности, особено в сравнение със сегашния парк от автомобили.

Това развитие поставя Албания в крак със съседите ѝ, Северна Македония и Черна гора, които вече са инвестирали в подобни модерни платформи.

От стратегическа гледна точка доставката на LMV2 не само повишава готовността и оперативните способности на въоръжените сили на страната, но укрепва партньорството на Албания с НАТО, ЕС и Италия, допринасяйки за сигурността и стабилността на Балканския регион.

