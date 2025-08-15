Япония се класира за полуфиналите на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години и ще играе срещу България

Япония победи с 3:0 (25:23, 25:21, 25:20) Турция в последния четвъртфинал от Световното първенство по волейбол за жени до 21 години, което се провежда в Индонезия.

Японките ще бъдат съпернички на България в следващата фаза, след като по-рано в петък воденият от селекционера Драган Нешич състав се наложи с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18) срещу Полша.

Полуфиналите на шампионата в Сурабая ще се проведат в събота. Тимовете на Бразилия и Италия ще определят другият финалист на Мондиал 2025.