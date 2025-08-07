Националният отбор по волейбол за мъже до 21 години постигна победи срещу Бразилия и Германия в контроли

Националите ни по волейбол за мъже под 21 години завършиха с три победи контролите си преди Световното първенство във френския град Мец, съобщиха от федерацията.

"Воденият от Венцислав Симеонов и Тодор Алексиев отбор надигра Бразилия с 3:1 и 3:0, а срещу Германия записа още една категорична победа – с чист резултат.

В контролите не участваха Жасмин Величков и централният блокировач Николай Николаев, които бяха ангажирани с националния отбор до 19 години. Те ще се присъединят към лагера на отбора в Самоков сед завръщането му от Франция. Кристиян Титрийски пропуска световното първенството заради контузия.

На предстоящото Световно първенство България е в Група "C" заедно с Куба, Япония, Колумбия, Чехия и Бразилия. Първият мач на националите е срещу „Селесао“ – на 21 август", написаха на официалния сайт на федерацията.