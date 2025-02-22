Подробно търсене

Черно море и Лудогорец завършиха при равенство в среща от Първа лига

Кремена Младенова
Черно море и Лудогорец завършиха при равенство в среща от Първа лига
Черно море и Лудогорец завършиха при равенство в среща от Първа лига
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ПК)
Варна,  
22.02.2025 19:28
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 22-ия кръг на efbet Лига:

Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград) - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Якуб Пьотровски 36-дузпа, 1:1 Николай Златев 45+2

Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София) - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тибо Вион 8, 0:2 Марселино Каресао 47, 0:3 Джонатан Линдсет 60

Арда 1924 (Кърджали) - Славия 1913 (София) - 1:1 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 43, 1:1 Владимир Николов 49
червен картон: Велко Йеленкович (Славия) 65'

в неделя:
Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

в понеделник:
Септември (София) - Крумовград

от петък:
Левски (София) - Спартак 1918 (Варна) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 17, 2:0 Фабио Лима 90+4
червен картон: Йоан Бауренски (Спартак) 84'

Берое (Стара Загора) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Филип-Кенан Дюнвалд 7, 1:1 Кевин Сейхас 2, 2:1 Алберто Салидо 78 
червен картон: Янко Ангелов (Хебър) 54'

ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Враца) - 1:0 (0:0)
голмайстор:  1:0 Петър Витанов 78 
червен картон: Куентин Бена (Ботев Вр) 45

 временно класиране:
 1. Лудогорец        22  18  3   1   47:10   57 точки
 2. Левски           22  16  1   5   43:16   49
 3. Черно море       22  12  6   4   33:15   42
 4. Ботев (Пд)       22  13  2   7   23:19   41
 5. Арда             22  10  6   6   28:27   36
 6. Спартак (Вн)     22  10  5   7   28:27   35
 7. Берое            22  10  4   8   26:19   34
 8. ЦСКА             22  9   5   8   30:22   32
 9. Славия           22  8   4   10  25:27   28  
10. ЦСКА 1948        22  5  10   7   25:31   25  
11. Септември        21  7   2   12  20:31   23
12. Крумовград       21  5   7   9   13:20   22
13. Локомотив (Сф)   21  5   5   11  19:34   20
14. Локомотив (Пд)   21  4   5   12  22:33   17
15. Ботев (Вр)       22  3   4   15  17:46   13
16. Хебър            22  1   7   14  17:39   10

/КМ/

Свързани новини

22.02.2025 19:28

Черно море и Лудогорец завършиха наравно, "моряците" излязоха на трето място във временното класиране

Черно море и Лудогорец завършиха наравно – 1:1, в мач от 22-ия кръг на елитната група. И двата гола в мача паднаха през първата част. С точката Черно море изпревари Ботев Пловдив и вече заема третото място с 42 точки, с една повече от пловдивчани
21.02.2025 19:51

Левски се наложи над Спартак (Варна) с голове на Марин Петков и Фабио Лима

Левски - Спартак (Варна) - 2:0 (1:0)голмайстори: 1:0 Марин Петков 17, 2:0 Фабио Лима 90+4София, стадион "Георги Аспарухов"съдия - Волен Чинковасистенти - Дениз Соколов, Красимир Милановжълти картони - Кристиан Макун (Левски), Феликс Щраус, Ангел

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:51 на 22.02.2025 Новините от днес

22.02.2025 17:55 Официални актове и съобщения

Високо ценя приноса на българската адвокатура за развитието на правовата държава и усилията за по-добро функциониране на съдебната система, заяви председателят на парламента Наталия Киселова пред делегатите на Общото събрание на адвокатите от страната

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация