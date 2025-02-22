Черно море и Лудогорец завършиха при равенство в среща от Първа лига

site.btaЧерно море и Лудогорец завършиха при равенство в среща от Първа лига
Първенство на България по футбол, срещи от 22-ия кръг на efbet Лига:
Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград) - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Якуб Пьотровски 36-дузпа, 1:1 Николай Златев 45+2
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София) - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тибо Вион 8, 0:2 Марселино Каресао 47, 0:3 Джонатан Линдсет 60
Арда 1924 (Кърджали) - Славия 1913 (София) - 1:1 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 43, 1:1 Владимир Николов 49
червен картон: Велко Йеленкович (Славия) 65'
в неделя:
Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
в понеделник:
Септември (София) - Крумовград
от петък:
Левски (София) - Спартак 1918 (Варна) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 17, 2:0 Фабио Лима 90+4
червен картон: Йоан Бауренски (Спартак) 84'
Берое (Стара Загора) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Филип-Кенан Дюнвалд 7, 1:1 Кевин Сейхас 2, 2:1 Алберто Салидо 78
червен картон: Янко Ангелов (Хебър) 54'
ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Враца) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Витанов 78
червен картон: Куентин Бена (Ботев Вр) 45
временно класиране: 1. Лудогорец 22 18 3 1 47:10 57 точки 2. Левски 22 16 1 5 43:16 49 3. Черно море 22 12 6 4 33:15 42 4. Ботев (Пд) 22 13 2 7 23:19 41 5. Арда 22 10 6 6 28:27 36 6. Спартак (Вн) 22 10 5 7 28:27 35 7. Берое 22 10 4 8 26:19 34 8. ЦСКА 22 9 5 8 30:22 32 9. Славия 22 8 4 10 25:27 28 10. ЦСКА 1948 22 5 10 7 25:31 25 11. Септември 21 7 2 12 20:31 23 12. Крумовград 21 5 7 9 13:20 22 13. Локомотив (Сф) 21 5 5 11 19:34 20 14. Локомотив (Пд) 21 4 5 12 22:33 17 15. Ботев (Вр) 22 3 4 15 17:46 13 16. Хебър 22 1 7 14 17:39 10
/КМ/
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