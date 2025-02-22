Черно море и Лудогорец завършиха при равенство в среща от Първа лига

Черно море и Лудогорец завършиха наравно – 1:1, в мач от 22-ия кръг на елитната група. И двата гола в мача паднаха през първата част. С точката Черно море изпревари Ботев Пловдив и вече заема третото място с 42 точки, с една повече от пловдивчани