ЦСКА записа втори пореден успех във футболната Първа лига

ЦСКА постигна категорична победа с 3:0 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в среща от 22-ия кръг на футболната Първа лига. Тибо Вион, Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет бяха точни за успеха на „армейците“, които събраха актив от 32 точки на осмото място в класирането