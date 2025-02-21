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Левски победи Спартак (Варна) и постигна трети пореден успех през пролетта

Христо Бонински
Левски победи Спартак (Варна) и постигна трети пореден успех през пролетта
Левски победи Спартак (Варна) и постигна трети пореден успех през пролетта
Снимка: Никола Узунов/БТА (ЕВ)
София,  
21.02.2025 19:44
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 22-ия кръг на efbet Лига:

Левски (София) - Спартак 1918 (Варна) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 17, 2:0 Фабио Лима 90+4
червен картон: Йоан Бауренски (Спартак) 84'

Берое (Стара Загора) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Филип-Кенан Дюнвалд 7, 1:1 Кевин Сейхас 2, 2:1 Алберто Салидо 78 
червен картон: Янко Ангелов (Хебър) 54'

ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Враца) - 1:0 (0:0)
голмайстор:  1:0 Петър Витанов 78 
Червен картон: Куентин Бена (Ботев Вр) 45

утре:
Арда 1924 (Кърджали) - Славия 1913 (София) 
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)
Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)

в неделя:
Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

в понеделник:
Септември (София) - Крумовград

временно класиране:
 1. Лудогорец        21  18  2   1   46:9    56
 2. Левски           22  16  1   5   43:16   49
 3. Ботев (Пд)       21  13  2   6   23:16   41
 4. Черно море       21  12  5   4   32:14   41
 5. Спартак (Вн)     22  10  5   7   28:27   35
 6. Арда             21  10  5   6   27:26   35
 7. Берое            22  10  4   8   26:19   34
 8. ЦСКА             21  8   5   8   27:22   29
 9. Славия           21  8   3   10  24:26   27  
10. ЦСКА 1948        22  5  10   7   25:31   25  
11. Септември        21  7   2   12  20:31   23
12. Крумовград       21  5   7   9   13:20   22
13. Локомотив (Сф)   21  5   5   11  19:34   20
14. Локомотив (Пд)   21  4   5   12  22:33   17
15. Ботев (Вр)       22  3   4   15  17:46   13
16. Хебър            22  1   7   14  17:39   10

/ХБ/

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