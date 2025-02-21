Левски победи Спартак (Варна) и постигна трети пореден успех през пролетта

Треньорът на Спартак (Варна) Николай Киров призна, че тимът му не е успял да се противопостави на Левски. Това бе първа загуба на "соколите" за 2025 година. "Мисля, че самочувствие бе разковничето. По-сковани бяхме през първата част и това доведе до