Левски победи Спартак (Варна) и постигна трети пореден успех през пролетта

Първенство на България по футбол, срещи от 22-ия кръг на efbet Лига:
Левски (София) - Спартак 1918 (Варна) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 17, 2:0 Фабио Лима 90+4
червен картон: Йоан Бауренски (Спартак) 84'
Берое (Стара Загора) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Филип-Кенан Дюнвалд 7, 1:1 Кевин Сейхас 2, 2:1 Алберто Салидо 78
червен картон: Янко Ангелов (Хебър) 54'
ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Враца) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Витанов 78
Червен картон: Куентин Бена (Ботев Вр) 45
утре:
Арда 1924 (Кърджали) - Славия 1913 (София)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)
Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)
в неделя:
Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
в понеделник:
Септември (София) - Крумовград
временно класиране:
1. Лудогорец 21 18 2 1 46:9 56
2. Левски 22 16 1 5 43:16 49
3. Ботев (Пд) 21 13 2 6 23:16 41
4. Черно море 21 12 5 4 32:14 41
5. Спартак (Вн) 22 10 5 7 28:27 35
6. Арда 21 10 5 6 27:26 35
7. Берое 22 10 4 8 26:19 34
8. ЦСКА 21 8 5 8 27:22 29
9. Славия 21 8 3 10 24:26 27
10. ЦСКА 1948 22 5 10 7 25:31 25
11. Септември 21 7 2 12 20:31 23
12. Крумовград 21 5 7 9 13:20 22
13. Локомотив (Сф) 21 5 5 11 19:34 20
14. Локомотив (Пд) 21 4 5 12 22:33 17
15. Ботев (Вр) 22 3 4 15 17:46 13
16. Хебър 22 1 7 14 17:39 10
/ХБ/