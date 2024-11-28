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Борусия Дортмунд се изкачи на четвърто място в Шампионската лига с победа над Динамо Загреб

Ивайло Георгиев
Борусия Дортмунд се изкачи на четвърто място в Шампионската лига с победа над Динамо Загреб
Борусия Дортмунд се изкачи на четвърто място в Шампионската лига с победа над Динамо Загреб
Снимка: AP Photo
София,  
28.11.2024 00:01
 (БТА) 
Шампионска лига по футбол, мачове от петия кръг в груповата фаза:

Астън Вила (Англия) - Ювентус (Италия)                  - 0:0
Болоня (Италия) - Лил (Франция)                         - 1:2
Селтик (Шотландия) - Брюж (Белгия)                      - 1:1
Динамо Загреб (Хърватия) - Борусия Дортмунд (Германия)  - 0:3
Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (Испания)               - 2:0
Монако (Франция) - Бенфика (Португалия)                 - 2:3
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Шахтьор Донецк (Украйна)  - 3:2
Цървена звезда (Сърбия) - Щутгарт (Германия)            - 5:1
Щурм Грац (Австрия) - Жирона (Испания)                  - 1:0

Топ 10 в класирането на Шампионската лига: Топ 10 в класирането на Шампионската лига:
1. Ливърпул             5  5 0 0  12:1  15 точки
2. Интер                5  4 1 0   7:0  13
3. Барселона            5  4 0 1  18:5  12
4. Борусия Дортмунд     5  4 0 1  16:6  12
5. Аталанта             5  3 2 0  11:1  11
6. Байер Леверкузен     5  3 1 1  11:5  10
7. Арсенал              5  3 1 1   8:2  10
8. Монако               5  3 1 1  12:7  10
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9. Астън Вила           5  3 1 1   6:1  10
10. Спортинг Лисабон    5  3 1 1  10:7  10
* Отборите в челната осмица в края на груповата фаза пропускат първия плейофен кръг.

/АВ/

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