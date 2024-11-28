Борусия Дортмунд се изкачи на четвърто място в Шампионската лига с победа над Динамо Загреб

Шампионска лига по футбол, мачове от петия кръг в груповата фаза:
Астън Вила (Англия) - Ювентус (Италия) - 0:0
Болоня (Италия) - Лил (Франция) - 1:2
Селтик (Шотландия) - Брюж (Белгия) - 1:1
Динамо Загреб (Хърватия) - Борусия Дортмунд (Германия) - 0:3
Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (Испания) - 2:0
Монако (Франция) - Бенфика (Португалия) - 2:3
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Шахтьор Донецк (Украйна) - 3:2
Цървена звезда (Сърбия) - Щутгарт (Германия) - 5:1
Щурм Грац (Австрия) - Жирона (Испания) - 1:0
Топ 10 в класирането на Шампионската лига: Топ 10 в класирането на Шампионската лига:
1. Ливърпул 5 5 0 0 12:1 15 точки
2. Интер 5 4 1 0 7:0 13
3. Барселона 5 4 0 1 18:5 12
4. Борусия Дортмунд 5 4 0 1 16:6 12
5. Аталанта 5 3 2 0 11:1 11
6. Байер Леверкузен 5 3 1 1 11:5 10
7. Арсенал 5 3 1 1 8:2 10
8. Монако 5 3 1 1 12:7 10
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9. Астън Вила 5 3 1 1 6:1 10
10. Спортинг Лисабон 5 3 1 1 10:7 10
* Отборите в челната осмица в края на груповата фаза пропускат първия плейофен кръг.
/АВ/