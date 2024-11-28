Борусия Дортмунд се изкачи на четвърто място в Шампионската лига с победа над Динамо Загреб

Ливърпул се наложи с 2:0 над Реал Мадрид в Шампионската лига по футбол и остана непобеден в новото издание на най-престижния клубен турнир. "Червените" са с актив от 15 точки и заемат първото място с две пред отбора на Интер, докато Реал Мадрид се