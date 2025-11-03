В Народния театър поставят спектакъл за „другостта“ и неприспособимия човек

Марий Росен поставя „Жената – конбини“ по романа на Саяка Мурата в Народния театър. Премиерата ще бъде през януари на сцена „Апостол Карамитев“ по линия на едноименната програма, информират от най-голямата ни трупа.

Припомнят, че основната цел на инициативата е да се даде възможност за представянето на различни форми и естетики, да се предложат нови, интердисциплинарни перспективи към правенето на театър, както и да се отправят нови артистични предизвикателства към трупата и екипа на театъра.

Участват актьорите Александър Тонев и Боряна Йовчева. Представя се историята на жена, която намира своята хармония и идентичност в рамките на стандартизирания свят на денонощен магазин „конбини“. В този парадоксален микрокосмос, където всичко е подредено, програмирано и безупречно, героинята открива ред и смисъл – и именно това я прави „различна“ в очите на другите.

Марий Росен описва интереса си към темата като продължение на своите режисьорски търсения около „другостта“ и вътрешния свят на неприспособимия човек: „Изразяването на идеи за човечеството чрез уникалността на странния, отхвърления човек е пътеводна линия в театралното ми творчество. Интересува ме не готовият извод, а трептенето на срещата между вътрешния и външния свят – несъответствията, парадоксите и смущаващите разминавания“.

Сценограф е Петя Боюкова, композитор – Александър Евтимов-Шаманчето, хореограф – Яница Атанасова. Драматург на постановката е Анелия Янева, а преводът на романа от японски е на Маргарита Укегава.

