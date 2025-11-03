Предложеното в проектобюджета най-вероятно ще бъде прието на Надзорния съвет на НОИ, заяви социалният министър

Предложеното в проектобюджета най-вероятно ще бъде прието на Надзорния съвет на НОИ. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти в отговор на въпрос, свързан с осигурителните вноски, преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Гуцанов информира, че за 2026 г. се предвижда от 780 лв. майчинските през втората година да станат 900 лв. Ако през втората година от майчинството майката се върне на работа, 75% от средствата ще ѝ се върнат, отбеляза също министърът. По думите му това е стимул майките да се върнат по-рано на работа. От три години майчинските през втората година не бяха покачвани, коментира още Гуцанов.

Минималната работна заплата се определя според сегадействащия закон и става 1213 лв., обяви още Гуцанов, и припомни, че с това решение е намалено напрежението сред синдикатите, които се готвеха за протест.

Пенсиите ще бъдат осъвременени толкова, колкото процента покаже швейцарското правило – някъде около 8%, каза Гуцанов. По думите му какъв ще е точният процент ще стане ясно през първата или втората седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин най-уязвимите слоеве да бъдат засегнати, обобщи министърът.

Попитан защо се наложи промяна в първоначалните параметри на проектобюджета на държавното обществено осигуряване, Гуцанов каза, че е важен крайният резултат. За пореден път благодаря и на министър-председателя, и на министъра на финансите, и на колегите в управлението, защото без това решение на Съвета за съвместно управление това нямаше да може да се случи, отбеляза той.

На въпрос за дотирането на пенсиите от държавата, министърът каза: „Това е причината най-вероятно Министерството на финансите да иска повишаване с два пункта на ДОО“. „Малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии“, уточни министърът. „Една голяма сума – малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета“, заяви Гуцанов. Министерството на финансите вижда, че тези средства не достигат и най-вероятно това е била причината, каза той относно предвиденото увеличение на пенсионната вноска. Министерството на финансите е преценило, че това е правилното повишаване в момента, каза той.

Искам да благодаря на партньорите в управлението, защото за пореден път показахме, че „диалог“ е ключовата дума, каза Гуцанов. Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на Надзорния съвет на НОИ, коментира той.

Миналата сряда Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Срещу него се обявиха представители на синдикатите и бизнеса, членове на Надзорния съвет на НОИ.

Два дни по-късно от Съвета за съвместно управление обявиха, че е постигнато съгласие около основните параметри на трите бюджета за догодина – този на държавното общественото осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет. Ще бъде предложена минимална работна заплата в размер на 620 евро (1213 лева), обяви Деница Сачева (ГЕРБ-СДС).